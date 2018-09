Döbrichau

Fehlende Aufmerksamkeit war möglicherweise die Ursache eines Unfalls auf der Bundesstraße 87 im Nordosten des Landkreises. Dort waren zwischen Zwethau und Döbrichau ein VW-Transporter und ein Jeep unterwegs. Der Jeep-Fahrer wollte nach links in einen Waldweg abbiegen und setzte hierzu den Blinker. Der nachfolgende 30-jährige VW-Fahrer habe dies aber offenbar zu spät erkannt und sei auf den Jeep aufgefahren, berichtete die Polizei.

Der Zusammenstoß sei so heftig gewesen, dass der Jeep ins Schleudern geriet, in den Straßengraben kippte und dort auf dem Dach zum Liegen kam. Verletzt wurde niemand, es entstand aber hoher Sachschaden an den beiden Fahrzeugen.

Von LVZ