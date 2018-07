Machern

Wieder hat am Freitagvormittag ein Unfall den stark frequentierten Autoverkehr auf der B6 bei Machern ausgebremst. Dieses Mal waren ein Kleintransporter und ein Lkw am Crash beteiligt. Auf der Straße in Richtung Wurzen fuhr der Lkw auf Höhe Abzweig Mühlenweg auf den Fiat-Transporter auf, der in den Straßengraben rutschte, gegen eine Zaunsäule aus Beton prallte und auf der Seite liegend zum Stillstand kam.

Dabei wurde die Insassin des Fiat verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Machern kamen zum Einsatz, da von dem Transporter eine Brandgefahr ausgegangen war. Während am Lkw ein überschaubarer Schaden entstand, ist der Fiat schrottreif.

Zur Galerie Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 6 bei Machern sind am Freitag ein Lastwagen und Transporter zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurde der Pkw in den Straßengraben geschleudert.

Die genaue Unfallursache wird von der Polizei ermittelt. Der Verkehr konnte wechselseitig einspurig am Unfallort vorbei geführt werden, lediglich für die Unfallaufnahme und Bergung des Unfallfahrzeuges kam es zu temporärer Vollsperrung.

Vor vier Wochen erst kam es an beinahe gleicher Stelle zu einem Unfall in ähnlicher Konstellation mit zwei Pkws. Und Anfang der Woche krachte es auf der B6 bei Machern am Abzweig Posthausen mit Vollsperrung und langen Rückstaus auf der Umleitungsstrecke durch Brandis.

Von fsw