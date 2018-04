Döbeln/Waldheim/Chemnitz

Sie haben ein fremdes Konto geplündert. Davon war Strafrichter Janko Ehrlich im Amtsgericht Döbeln überzeugt. Darum hat er am 13. November 2017 einen 30-Jährigen und eine 42-Jährige wegen Computerbetruges zu Geldstrafen verurteilt. Sie soll 60 Tagessätze zu 15 Euro, er 60 Tagessätze zu 33 Euro zahlen.

Konto so gut wie leer

Die Strafen gab es, weil die beiden das Konto des Ehemannes der Frau abgeräumt haben. Das geschah im April 2017. Tatort war Waldheim. Die Frau hat ihrem Freund, der nicht ihr Liebhaber sein soll, vorm Waldheimer Kaufland getroffen. Dort übergab sie dem Mann die Geldkarte samt Geheimnummer ihres Mannes. Der 30-Jährige hob daraufhin 700 Euro von dem Konto ab. Das war hernach so gut wie leer. Der Geschädigte hatte es erst wenige Tage vor der Tat eröffnet.

Pin im Telefon gespeichert

Aber wie kamen die Beiden an die Geheimnummer? Die will der Geschädigte vernichtet haben. Er speicherte sie aber in seinem Mobiltelefon. Das und sein Portemonnaie mit der Geldkarte habe er häufig in seiner Wohnung zurückgelassen.

Leugnen zwecklos

Der junge Mann hatte im Amtsgericht eingeräumt. das Geld abgehoben zu haben. Er habe es für sie getan und angeblich hätte auch der Kontoinhaber von der Abhebung gewusst. Leugnen hatte für ihn auch wenig Zweck. Denn die Bilder der Überwachungskamera der Waldheimer Sparkasse zeigen ihn deutlich beim Geldabheben.

Döbelner Urteil hält

Die Beiden hätten viel Zeit und Gelegenheiten gehabt, die Pin aus dem Mobiltelefon auszulesen, befand damals Richter Ehrlich damals, als er das Urteil wegen Computerbetruges begründete. Das fochten die Beiden nun vorm Landgericht Chemnitz an. Die 8. Kleine Strafkammer unter Vorsitz von Richterin Karin Troxler verhandelte die Sache in zweiter Instanz. „Die Kammer hat die Berufung verworfen“, informiert Richterin Marika Lang, Pressesprecherin des Landgerichtes Chemnitz, über den Ausgang dieses Prozesses. Es bleibt beim Döbelner Urteil. Die Angelegenheit wird nun wahrscheinlich die Justiz noch in dritter Instanz beschäftigen. Die Verteidiger hatten Freispruch gefordert.

Von daz