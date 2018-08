Dresden

Nach den Ausschreitungen in den vergangenen Tagen in Chemnitz planen Rechtsextremisten für diesen Dienstag auch eine Kundgebung in Dresden. Für 15 Uhr ist bei der zuständigen Versammlungsbehörde im Bereich des Landtags eine „Mahnwache“ angezeigt wurden. Die Dresdner Polizei bereitet sich auf einen entsprechenden Einsatz vor.

Nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen in Chemnitz war es am Sonntag und am Montag dort in der Innenstadt zu Aufmärschen von Rechtsextremen gekommen. Dabei war es auch zu Ausschreitungen gekommen. Unter anderem waren Polizisten mit Flaschen und Steinen beworfen worden, Augenzeugen berichten von etlichen Angriffen auf Gegner des Naziaufmarsches.

Zum möglichen Konfliktpotenzial in Dresden will sich Polizeisprecher Marko Laske nicht äußern. Neben der so genannten Mahnwache mobilisieren derzeit auch Gegner übers Internet zu entsprechenden Aktionen.

