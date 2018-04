Döbeln

In der Küche einer Wohnung an der Albertstraße in Döbeln kam es am Sonnabend zu einem Brand. Eine auf dem eingeschalteten Herd stehende Pfanne mit Öl war in Brand geraten. Beim Löschversuch des 39-jährigen Mieters kam es zur Verpuffung. Daraufhin fing die Abzugshaube Feuer. Ein Passant bemerkte Qualm in der Wohnung und alarmierte die Feuerwehr. Der Mieter kam mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Es wird wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.

Von daz