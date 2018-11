Dermbach

Diese Aktion ist richtig blöd gelaufen: Ein Stallgebäude mit 140 Kühen ist am Montagabend bei Dermbach (Wartburgkreis) in Brand geraten. Zwar schaffte es der Eigentümer, die Tiere rechtzeitig aus dem Stall zu treiben, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte.

Für eines der Tiere endete die Nacht dennoch tödlich: Sie wurde von einem der eintreffenden Feuerwehrfahrzeuge überfahren. Den Schaden am Gebäude schätzten die Beamten auf 80 000 Euro.

Von LVZ