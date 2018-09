Leipzig

128 Fälle hat das Landeskriminalamt Sachsen aktuell im Zusammenhang mit den bisherigen Demonstrationen und Ausschreitungen in Chemnitz auf dem Tisch. Am Freitag teilte die Behörde auf Anfrage von LVZ.de mit, welche Delikte besonders häufig verübt wurden.

In 27 Fällen ermitteln die Beamten wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Darunter falle unter anderem das Zeigen des Hitlergrußes, erklärte Sprecher Tom Bernhardt. 24 Anzeigen wurden wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. In 19 Fällen geht es um Verstöße gegen das Versammlungsgesetz, zum Beispiel Vermummung.

Weitere Delikte: Zwölf Mal ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung, in sechs Fällen wegen Bedrohung und in neun Fällen wegen Beleidigung. Dazu kommen fünf Fälle wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und vier Fälle von Landfriedensbruch, einmal in besonders schwerem Fall. Fünf Mal verzeichneten die Beamten den Straftatbestand der Volksverhetzung.

Unter den restlichen Fällen befänden sich unter anderem zwei Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz, einige Raub- und Diebstahldelikte sowie drei Verstöße gegen das Waffengesetz. Dabei gehe es um das Mitführen gefährlicher Gegenstände.

Von Evelyn ter Vehn