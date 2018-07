Altenburg/Schmölln

Auf der Autobahn 4 kurz vor der Raststätte Altenburger Land hat sich gegen 10.45 Uhr ein Gefahrgut-Unfall ereignet. „Der Lastwagen war auf der Richtungsfahrbahn Dresden nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Als der Fahrer versuchte, gegenzusteuern, kippte er um“, so Christian Cohn von der Autobahnpolizei. In einer ersten Meldung hieß es, dass der Laster sowie Böschung und Mittelstreifen brennen und der Fahrer eingeklemmt sei. „Einen Brand gibt es nicht“, revidierte Cohn die ersten Meldungen. Auch der Fahrer konnte recht schnell aus dem Cockpit befreit werden. „Er ist schwer verletzt und in medizinischer Behandlung.“ Die Ladung des Lasters soll aus Sauerstoff- und Gasflaschen bestehen, die auch auf der Fahrbahn liegen. „Bei den Gasflaschen sind wir derzeit dabei, zu ermitteln, welcherart der Inhalt ist. Nach ersten Erkenntnissen soll das Gas aber nicht explosiv, dafür jedoch erstickend sein“, so der Sprecher weiter. Deshalb handele es sich um einen Gefahrguteinsatz für die Feuerwehr, die aus Ronneburg angefordert wurde. Aus dem Altenburger Land wurde die Feuerwehr Großstöbnitz mit ihrem Tanklöschfahrzeug gen A4 geschickt. Die Autobahn war erst in beide Richtungen voll gesperrt. Noch über Stunden war die Richtungsfahrbahn Dresden dicht, da die Unfallstelle durch die Gefahrgutexperten unter Atemschutz von der gefährlichen Ladung beräumt werden musste.

Von OVZ