Torgau

Verschiedene Lebensmittel im Wert von knapp 22 Euro verstaute ein vermeintlicher Kunde sogleich in seinem mitgebrachten Rucksack. Dies blieb nicht unbemerkt: Zwei Mitarbeiterinnen sprachen den Mann, der ohne zu bezahlen die Kassenzone passiert hatte und flüchten wollte, an. Dieser reagierte uneinsichtig, so dass ihn das Personal mit ins Büro nahm, wo er sofort randalierte.

Eine weitere Mitarbeiterin rief die Polizei. Die Beamten waren schnell an Ort und Stelle und versuchten, den Randalierer zu beruhigen. Als die Gesetzeshüter seine Gürteltasche durchsuchten und dabei ein griffbereites Taschenmesser fanden, was sie sicherstellten, geriet er vollends in Rage und musste auf das Revier gebracht werden.

Von LVZ