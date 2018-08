Leipzig

Ein Großbrand in Mügeln hat in der Nacht zum Sonntag Anwohner und Rettungskräfte in Atem gehalten. Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber LVZ.de sagte, wurden die Flammen um 23.07 Uhr aus einer Lagerhalle für Baumaschinen in der Franz-Mehring-Straße gemeldet.

Als die Rettungskräfte am Brandort eintrafen, stand die etwa 100 Quadratmeter große Halle bereits komplett in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern. Es entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen übernommen.

Von mpu