Leipzig

In Böhlen im Landkreis Leipzig ist am Donnerstagnachmittag eine Lagerhalle niedergebrannt. Aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei heißt es, dass bei dem Feuer in der Zeschwitzer Straße von Brandstiftung auszugehen ist. In der über 200 Quadratmeter großen Halle seien zunächst Sperrmüll und Reifen entzündet worden. Um 16.20 Uhr ging ein Notruf bei der Feuerwehr ein. Die Halle brannte trotz der Löscharbeiten bis auf das Gerüst nieder. Gegen 17.45 Uhr waren die Flammen gelöscht.

Angaben zum Eigentümer und zur Schadenshöhe konnte die Polizei am Abend noch nicht machen.

Von anzi