Schkeuditz

Bei einem Unfall auf der Autobahn 14 nahe Leipzig ist ein Mann schwer verletzt worden. Am Schkeuditzer Kreuz blieb Donnerstagnacht gegen halb eins ein Schwerlasttransporter wegen eines technischen Defektes auf dem Standstreifen liegen, wie die Polizei in Leipzig am Morgen mitteilte.

Ein Sicherungsfahrzeug sicherte die Unfallstelle auf dem rechten Streifen der Autobahn ab. Das übersah kurz darauf der Fahrer eines Lastwagens: Er krachte in das Sicherungsfahrzeug, das dadurch gegen den Schwerlasttransporter geschoben wurde. Dessen Fahrer wurde dabei laut Polizei schwer verletzt.

Wegen der Bergungsarbeiten wurden die A14 in Richtung Magdeburg sowie die Überfahrten zur A9 gesperrt. Den Sachschaden gab die Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich an.

Von jhz/dpa