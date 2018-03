Lastwagen geht in Flammen auf - A14 stundenlang gesperrt

Staßfurt - . Nach einem Unfall mit zwei Lastwagen ist die Autobahn 14 bei Staßfurt am Montag stundenlang gesperrt worden. Zuvor war ein Brummi gegen 1 Uhr auf einen anderen Sattelzug aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei das hintere Fahrzeug in Flammen aufgegangen. Die beiden Fahrer konnten sich den Angaben zufolge selber aus den Fahrzeugen retten und wurden leicht verletzt. Die Bergungsarbeiten auf der Autobahn in Richtung Magdeburg dauerten am Morgen noch an, der Verkehr staute sich bis Bernburg.

Der ADAC warnt vor einer weiteren Zunahme des Lkw-Verkehrs auf deutschen Autobahnen. Vorstandsmitglied Helmut Büschke fordert ein Ende der Elefantenrennen von mehreren Lastwagen.

Von LVZ