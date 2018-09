Dresden

Ein parkender Bierlaster ist in Dresden auf der Conradstraße in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff am Sonntagmorgen auf einen benachbarten Garagenkomplex über, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Während der Löscharbeiten explodierten mehrere Bierfässer, schleuderten herum und schlugen in eine Hausfassade ein. Die Einsatzkräfte mussten zunächst in Deckung gehen und mit Abstand löschen. Zeitgleich brannte nicht weit entfernt auf der Hansastraße ein Motorrad. Diesen Brand löschte ein Anwohner.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Feuerwehr sei von mehreren Anwohnern am Sonntagmorgen gegen 7.15 Uhr alarmiert worden. Etwa 40 Feuerwehrleute der Wachen Albertstadt und Altstadt waren vor Ort, um den Brand zu löschen. Angaben zur Schadenshöhe oder den Hintergründen lagen zunächst nicht vor.

Von dpa/rh