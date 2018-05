Leipzig

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 9 ungebremst in eine Unfallstelle gefahren. Ein 63-jähriger Autofahrer kam dabei ums Leben. Ein 41-jähriger Autofahrer musste am Dienstagmorgen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Der Sattelzug-Fahrer wurde bei dem Unfall in der Nähe von Klein Marzehns (Potsdam-Mittelmark) in Brandenburg kurz vor der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt leicht verletzt.

Gegen 3.45 Uhr waren zunächst die beiden Autos aus bisher ungeklärter Ursache in Höhe einer Baustelle in Fahrtrichtung Leipzig zusammengestoßen. Da es aufgrund der Bauarbeiten in dem Bereich keine Standspur gibt, stoppten die Fahrer ihre Autos auf der rechten Fahrspur. Bei diesem Unfall sei nur Blechschaden entstanden, sagte Polizeisprecher Daniel Keip.

Zehn Minuten später dann raste der Sattelzug ungebremst in die Unfallstelle. Er erfasst beide Fahrzeuge. Der 63-jährige Autofahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Warum die beiden Autofahrer nicht hinter die Leitplanke gegangen waren und wie der 37-Jährige Lastwagenfahrer die Unfallstelle übersehen konnte, soll nun ein Gutachten klären.

Noch am Vormittag untersuchten Verkehrsermittler die Unfallstelle. Beide Fahrtrichtungen waren bis Dienstagmittag gesperrt, hieß es.

dpa