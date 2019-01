Leipzig/Wiedemar

Ein schwerer Unfall hat am Montag auf der Autobahn 9 in der Nähe des Flughafens Leipzig/Halle die Rettungskräfte in Atem gehalten. Ein Lastwagen und ein Auto waren gegen 15.15 Uhr auf der Spur in Richtung München zusammengestoßen, hieß es aus dem Lagezentrum der Leipziger Polizei. Beide Fahrer seien dabei verletzt worden.

Der Lastwagen war bei dem Unfall nahe Wiedemar zudem auf die Seite gekippt, hing über der Mittelleitplanke fest. Einsatzkräfte mussten die Autobahn räumen. Währenddessen wurde die Straße gesperrt. Erst am Abend konnte sie wieder freigegeben werden.

Zur Galerie Auf der Autobahn 9 bei Wiedemar sind ein Lastwagen und ein Auto zusammengestoßen, zwei Menschen wurden verletzt.

Nähere Angaben zum Unfallhergang oder der Identität und dem Zustand der Verletzten konnte die Polizei zunächst nicht machen.

Von jhz