Elvershausen

Seine laufende Kettensäge ist einem 79-Jährigen im Harz ins Gesicht gefallen, danach ist er blutüberströmt mit seinem Traktor nach Hause gefahren.

Der Mann hatte am Donnerstagmorgen alleine in einem Waldgebiet bei Elvershausen im Landkreis Northeim Bäume gefällt, wie die Polizei mitteilte. Eine Wurzel schnellte dabei zurück, wodurch der Senior stürzte. Die Kettensäge verletzte ihn rechts im Gesicht, nach Polizeiangaben „erheblich“. Nach dem Unfall stieg der 79-Jährige auf seinen Trecker und fuhr zurück. Dort behandelte ihn ein Notarzt, bevor er von einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Göttingen geflogen wurde.

LVZ