Leipzig

Im Fall einer vermissten 14-Jährigen bittet die Leipziger Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe. Jessie H. sei zuletzt am 11. April 2018 im sachsen-anhaltischen Diesdorf gesehen worden, teilten die Ermittler am Freitag mit. Dort sei die Jugendliche in einem Kinderheim untergebracht.

Mitte April sei Jessie Zeugenaussagen zufolge freiwillig in ein dunkles Auto mit Kastenaufbau gestiegen. Seitdem wissen die Behörden nicht, wo sich das Mädchen aufhält. Da sie ursprünglich aus Leipzig stammt wird laut Polizei angenommen, dass sie sich auch wieder hier in der Stadt aufhält.

Die 14-Jährige wird als etwa 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Sie habe rote glatte lange Haare und ein scheinbares Alter von 16 Jahren. Die Polizei sucht Menschen, die folgende Fragen beantworten können: Wer hat Jessie seit April gesehen oder weiß, wo sie sich aufhält? Wer weiß, bei wem sie untergekommen sein könnte? Wurde sie in Begleitung anderer Personen gesehen?

Hinweisgeber wenden sich an die Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder melden sich telefonisch unter (0341) 96 64 66 66.

Von jhz