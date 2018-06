Leipzig

Großrazzia gegen Schleuserbanden: Mehr als 300 Bundespolizisten haben Mittwochmorgen 27 Wohnungen in mehreren Städten Mitteldeutschlands sowie im Westen des Landes durchsucht. Die Beamten gingen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Leipzig gegen eine Bande vor, die im Verdacht steht, Scheinehe vermittelt zu haben.

Auf diese Weise seien zahlreiche Inder und Pakistani nach Deutschland eingeschleust wurden. Das Verfahren richtet sich gegen 34 Beschuldigte, sagte Polizeioberrat Markus Pfau, der den Großeinsatz leitet. Er ist Chef der für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zuständigen Inspektion Kriminalitätsbekämpfung der Bundespolizei.

Schwerpunkt der Razzia waren die sächsische Stadt Eilenburg sowie Hettstedt in Sachsen-Anhalt, wo allein 15 Objekte durchsucht wurden. Weitere Durchsuchungen fanden in Leipzig, Wurzen, Chemnitz, Stuttgart, Frankfurt/Main und Wuppertal statt.

Bundespolizisten durchsuchen am Mittwochmorgen ein Gebäude auf der Zschocherschen Straße in Leipzig-Plagwitz. Quelle: Bundespolizei

Ermittelt werde bereits seit Frühjahr 2017, sagte Pfau, wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusen von Ausländern. Den drei Hauptbeschuldigten werde vorgeworfen, indischen und pakistanischen Staatsangehörigen bei der Schließung von Scheinehen geholfen zu haben. Solche Ehen gelten als einer der Wege, unbegrenzt in der EU leben zu können. Geschlossen wurden die Ehen mit Rumäninnen, die sich auf Zypern oder in Dänemark haben trauen lassen. In weiteren Fällen verschaffte die Bande den Indern und Pakistanis gefälschte Urkunden, die die Eheschließung mit EU-Bürgern bestätigten. Auch das habe die Einreise und den Aufenthalt in der EU ermöglicht.

Die Preise pro geschleuster Person liegen zwischen 15000 Euro und 22000 Euro.

Im Rahmen einer „Rundumversorgung“ wurden die Geschleusten nach der Einreise auch bei Behördengängen begleitet. War alles in trockenen Tüchern, reisten die gekauften Ehefrauen wieder zurück in ihr Heimatland. Pfau und seine Kollegen erwarten mit Fortgang der Ermittlungen, dass sie auf weitere Verdachtsfälle stoßen.

Von Andreas Dunte