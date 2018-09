Dresden

Ein unachtsamer Autofahrer hat einen Linienbus in Dresden zu einer folgenreichen Vollbremsung gezwungen. Dabei wurden vier Menschen in dem Bus verletzt, eine 83-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Autofahrer hatte am Mittwoch die Vorfahrt missachtet, so dass der Busfahrer voll auf die Bremse treten musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Autofahrer fuhr einfach weiter.

Von LVZ