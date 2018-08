Borna/Eula

Das Feuer ist im hinteren Bereich des Linienbusses ausgebrochen, wo sich auch der Motorraum befindet. Nach Angaben von Augenzeugen vor Ort sind keine Menschen verletzt worden.

Der Bus war zwischen Borna und Espenhain in Richtung Leipzig unterwegs, als in Höhe der Tankstelle Eula im Heckbereich Flammen aus dem Fahrzeug schlugen. Der Fahrer stoppte den Bus in einer Haltebucht. Die Feuerwehr wurde alarmiert und war schnell vor Ort.

Für die Löscharbeiten musste die Bundesstraße gesperrt werden. Zur Brandursache liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

Von Thomas Lieb