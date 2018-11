Bad Gottleuba-Berggießhübel

Zwei Männer im Alter von 41 und 39 Jahren sind bei einem Auffahrunfall auf der A17 im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge tödlich verunglückt. Der 41-Jährige Fahrer war bei Bad Gottleuba-Berggießhübel mit seinem Kleintransporter am Mittwochabend ungebremst in einen auf dem Ausfädelungsstreifen bei der Raststätte Am Heidenholz geparkten Sattelzug gefahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Das Fahrzeug war dort unerlaubterweise abgestellt worden. Der 44-Jährige Fahrer des Sattelzugs wollte nach Polizeiangaben eine Vignette kaufen. Der 41-Jährige Fahrer und der 39-Jährige Beifahrer des Kleintransporters wurden im Fahrzeug eingeklemmt und erlagen am Unfallort ihren Verletzungen.

