Böhlen/Großdeuben

Rauchschwaden stiegen am Mittwochnachmittag aus dem Container, den ein Lkw-Pritschenwagen geladen hatte und auf der B2 in Richtung Borna fuhr. Mit Hupsignalen machten andere Autofahrer die Insassen des Lkw auf diesen Umstand aufmerksam.

Der Fahrer stoppte den Transporter daraufhin an einer ungefährlichen Stelle an der B 2 in Höhe Großdeuben – kurz nach der Autobahnbrücke. Im Container wurde Stroh transportiert, das Feuer gefangen hatte. Die Insassen luden den Container ab und informierten die Feuerwehr, die mit Kameraden der Wehren Markkleeberg, Wachau und Markkleeberg-West anrückten, um die Flammen zu löschen.

Auf Nachfrage erzählten die beiden, sie hätten das Stroh, welches im Freien lagerte, selbst verladen. Dann waren sie auf dem Weg zu einer Baustelle, auf der dieses als Filtermaterial dienen sollte.

Von thl