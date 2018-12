Krostitz

Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer ist am Mittwochmorgen in ein Stauende gefahren. Nach Polizeiangaben bildete sich der Stau auf der B2 bei Krostitz aufgrund von Baumverschnittarbeiten. Der Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er versuchte noch, nach links auszuweichen, erfasste dabei jedoch einen Transporter und schob ihn in den Straßengraben. Der 35-jährige Fahrer des Transporters wurde dabei leicht verletzt. Bei dem Unfall wurde die Tankklappe des Lkws abgerissen, sodass Benzin in die Erde floss. Aus diesem Grund wurde die Unfallstelle bis 21.40 Uhr abends gesperrt.

Bei dem Lkw-Fahrer wurde ein Atemalkoholwert von 1,04 Promille festgestellt. Ihm wurde der Führerschein entzogen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von 40.000 Euro.

