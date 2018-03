Lüftung in Shisha-Bar abgeschaltet - Sechs Gäste verletzt

Halle/Saale. Wegen einer ausgeschalteten Lüftungsanlage haben sich mehrere Menschen in einer Shisha-Bar in Halle eine Kohlenmonoxidvergiftung zugezogen. Zunächst sei in der Nacht zum Samstag ein Rettungswagen gerufen worden, weil sich ein Gast unwohl fühlte, teilte die Feuerwehr mit. An den Rucksäcken der Retter sprang die Warnung vor Kohlenmonoxid an. Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte maßen nicht nur eine erhöhte Konzentration des Gases, sondern stellten auch fest, dass die Lüftungsanlage in der Spezialbar für Wasserpfeifen ausgeschaltet war.

Fünf weitere Gäste wurden vor Ort behandelt, lehnten eine weitere Versorgung aber ab. Die Bar wurde gelüftet und bis auf Weiteres gesperrt. Kohlenmonoxid ist ein geruch- und farbloses Gas, das bei Verbrennungen und Bränden entsteht. Es wird daher oft erst spät bemerkt. Eine Vergiftung kann tödlich enden.

Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion in Sachsen-Anhalt, Rüdiger Erben, forderte mit Blick auf den aktuellen Fall schärfere Kontrollen von Shisha-Bars. Bundesweit häuften sich die Meldungen über Shisha-Raucher, die Kohlenmonoxidvergiftungen erlitten. Bars, in denen Wasserpfeife geraucht werde, müssten einheitlich behördlich erfasst und von den Ordnungsämtern unter die Lupe genommen werden. Zudem plädierte Erben für eine Pflicht von Belüftungs- und Warnsystemen für Shisha-Bars.

LVZ