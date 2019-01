Hof

Mit einem Großaufgebot fahndet die Polizei in Oberfranken, auch an der Grenze zu Sachsen, nach drei jungen Männern. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizei Hof auf einem Parkplatz der Autobahn 93 bei Gattendorf einen Pkw mit Berliner Kennzeichen wegen eines vorangegangen Verkehrsdelikts überprüfen. Unvermittelt sprangen die drei Männer aus dem noch rollenden Auto und flüchteten zu Fuß in verschiedene Richtungen.

Eine sofortige Fahndung unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, Bereitschafts- und Bundespolizisten blieb zunächst erfolglos. Die Suchaktion der Polizei erstreckte sich auf die Regionen Gattendorf, Regnitzlosau und den Grenzbereich zu Sachsen.