Zwickau

Ein 22-Jähriger soll in Zwickau einen Mann mit einem Messer im Gesicht verletzt haben. Der 34-Jährige kam mit einer Schnittwunde ins Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die beiden Männer hätten sich am Freitag auf dem Gelände einer Bildungseinrichtung gestritten. Dabei habe der 22-Jährige plötzlich ein Messer gezogen und den 34-Jährigen attackiert. Die Polizei nahm den 22-Jährigen unweit des Tatorts fest.

Von LVZ