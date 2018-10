Dresden

Es ist eine alltägliche Situation: die Fahrscheinkontrolle im Zug. Die Passagiere zücken ihre Tickets und die Zugbegleiter prüfen deren Gültigkeit. Die meisten Menschen machen alles korrekt. Wiederum andere Menschen haben keine Fahrkarte und müssen Strafe zahlen. Jedoch gibt es auch solche Menschen, die eine solch alltägliche Situation in ein haarsträubendes Spektakel verwandeln.

So geschehen am Mittwochvormittag gegen 9.30 Uhr in der S-Bahn von Pirna nach Dresden: Die Zugbegleiterin kontrolliert die Passagiere. Ein 32-jähriger Deutscher zeigt seine Monatskarte, die sich in einem Umschlag seines Portmonees befindet, so schnell vor, dass die Schaffnerin diese nicht richtig prüfen kann. Sie fordert den Fahrgast auf, seinen Fahrschein aus der Hülle zu nehmen und vorzuzeigen. Der Angesprochene verweigert dies und bezichtigt die Zugbegleiterin sein Geldbeutel stehlen zu wollen. Dabei wird er immer lauter und aggressiver.

Die Schaffnerin weiß sich nicht anders zu helfen, als den Lokführer zu Hilfe zu rufen. Dieser diskutiert kurz mit dem renitenten Fahrgast und verweist ihn dann des Zuges. Daraufhin prügelt der vermeintliche Schwarzfahrer auf den Zugführer ein, verpasst ihm Schläge ins Gesicht und an den Körper. Zudem beißt der aggressive Täter dem Lokführer so heftig in die rechten Arm, dass er eine tiefe, blutende Wunde davonträgt.

Das Bahnpersonal verriegelt nach der Attacke den Zug, der nun am Haltepunkt Dresden-Niedersedlitz steht, und alarmiert die Bundespolizei in Dresden. Die übrigen Fahrgäste sind derweil in andere Zugabteile gegangen, um sicher vor dem Angreifer zu sein. Dieser zertrümmert indessen mithilfe des Nothammers die Scheibe des Zugabteils, springt aus dem Fenster ungefähr 1,5 Meter in die Tiefe und flüchtet in Richtung der Straße des 17. Juni. Allerdings wird er prompt von den heraneilenden Beamten aufgegriffen, als er aus einem Gebüsch herauskkommt. Die Beamten können ihn als Täter identifizieren und nehmen ihn vorläufig fest.

Eine Überprüfung ergibt, dass der Täter der Polizei kein Unbekannter ist: Diverse Straftaten gehen auf sein Konto. Dabei handelt es sich unter anderem um Körperverletzungsdelikte, wie eine Sprecherin der Bundespolizei Dresden gegenüber DNN bestätigte. Auch habe der junge Deutsche schon im Gefängnis gesessen. Laut der Sprecherin scheint es so, dass der Täter unter dem Einfluss von Drogen gestanden habe. Allerdings liegen die entsprechenden Testergebnisse noch nicht vor, das heißt die endgültige Gewissheit steht noch aus.

Bis auf weiteres bleibt der junge Mann bei der Polizei. Ein Richter hat Gewahrsam angeordnet, bis die Dresdner Staatsanwaltschaft weitere Schritte eingeleitet hat. Diese reichen von einem Haftbefehl, über die Einweisung in die Psychiatrie, bis hin zur vorübergehenden Freilassung des Täters. Besonders absurd wird die Geschichte ganz zum Schluss: Die Polizeibeamten finden auch die Monatskarte des Mannes. Diese war gültig. Er hatte also bei der Kontrolle nichts zu befürchten. Was ihn also dermaßen in Rage brachte, bleibt ungewiss.

Von Nicolas Allié