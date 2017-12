Mann beschallt Zwickauer Innenstadt und greift Polizisten an

Zwickau . Ein 28 Jahre alter Ruhestörer ist in Zwickau auf einen Polizisten losgegangen. Der Mann habe am Samstag mit seiner tragbaren Musikanlage die Innenstadt mit überlauter Musik beschallt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Mehrfache Aufforderungen einer Streife, die Musik leiser zu stellen, ignorierte er.

Stattdessen sei er immer aggressiver geworden und habe versucht, einen Beamten anzuspringen und zu schlagen. Der 28-Jährige war der Polizei bereits wegen verschiedener Delikte bekannt. Seine Musikanlage wurde beschlagnahmt.

Von dpa