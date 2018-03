Mann fällt aus dem neunten Stock - und überlebt

Zwickau. Ein Mann und ein Jugendlicher haben in Zwickau bei Fensterstürzen Verletzungen erlitten. Glück hatte dabei ein 44-Jähriger, der einen Sturz aus dem neunten Stock überlebte. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, landete der Mann nach seinem Fall aus dem Plattenbau in einem halbvollen Papiercontainer.

Durch diese glücklichen Umstände habe er sich keine lebensbedrohlichen Verletzungen zugezogen. Dennoch musste der 44-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Art der Verletzungen konnte die Polizei keine Angaben machen.

Schwere Verletzungen zog sich hingegen der Jugendliche zu. Der vom Jugendamt als vermisst gemeldete 15-Jährige hatte sich bei einem Bekannten versteckt. Als Polizeibeamte in der Wohnung nach ihm suchen wollten, kletterte der Teenager den Angaben zufolge aus dem Fenster, rutschte ab und stürzte in die Tiefe. Er wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

LVZ