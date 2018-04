Thum

Ein Ein Mann ist in Thum im Erzgebirgskreis mit einem Schlagring verprügelt und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte ein 28 Jahre alter Mann am Freitag mit dem Schlagring auf den 33-Jährigen eingeschlagen. Der Verdächtige wurde den Angaben zufolge kurze Zeit später in einem Nachbarort ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen. Gegen ihn werde nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Von LVZ