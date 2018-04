Unfall bei Jena - Mann rast mit Ferarri unter Leitplanke und stirbt

Mit seinem Ferrari ist ein 63 Jahre alter Mann zwischen Jena-Zentrum und Stadtroda in den Tod gerast. Das in Thüringen zugelassene Fahrzeug kam am Samstagabend gegen 18.50 Uhr von der Autobahn 4 ab und überschlug sich. „Der Mann fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen. Dabei verlor er die Kontrolle über den Ferrari“, so die Autobahnpolizei.

Der Wagen blieb erst unter der Leitplanke stehen, wie die Beamten weiter mitteilten. Der Aufprall war so heftig, dass der Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt war und an der Unfallstelle starb. Die Autobahn war rund zwei Stunden gesperrt. Es entstand ersten Angaben zufolge ein Schaden in Höhe von 102.000 Euro.

Von LVZ