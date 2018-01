Mann stirbt bei Explosion in Asia-Imbiss

Bei einer Explosion in einem Asia-Imbiss in Gröditz (Kreis Meißen) ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie das Lagezentrum der Polizei in Dresden am Samstag mitteilte, war in dem Imbiss am Freitagabend eine Gasflasche explodiert. Es entwickelte sich ein Feuer. Das Gas sei zum Heizen in dem Container genutzt worden. Zwei Menschen konnten sich aus dem brennenden Imbiss retten, für einen 48 Jahre alten Mann kam jede Hilfe zu spät. Weshalb die Gasflasche explodierte, war unklar. Brandspezialisten der Polizei sollten am Montag Ermittlungen zur Ursache aufnehmen.

dpa