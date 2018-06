Dresden

Mit einer Mistgabel bewaffnet hat ein Mann am Donnerstagvormittag die AOK-Filiale am Sternplatz in Dresden gestürmt. Dort wollte der Mann mit seinem martialischen Auftreten offenbar auf eine angeblich ungerechte Behandlung durch die Krankenkasse aufmerksam machen, wie es nach ersten Erkenntnissen von der Polizei hieß. Noch laufen die Untersuchungen zum Motiv des Mannes. Einsatzkräfte der Polizei konnten ihn entwaffnen und festnehmen. Es gab laut Polizei keine Verletzten.

Von uh