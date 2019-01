Radeberg

Am Dienstagmorgen hat ein unbekannter Mann auf dem Markt in Radeberg ein Auto der Stadtverwaltung mit Tritten bearbeitet. Ein Mitarbeiter der Kommune schritt ein und hielt den Vandalen fest. Dieser drohte dem 59-Jährigen Prügel an. Der Zeuge konnte den Fäusten des Mannes ausweichen, als dieser offenbar alkoholbedingt stürzte. Nach Angaben der Polizei wird der entstandene Sachschaden an dem Skoda auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Sie führt die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung weiter und bedankt sich für das Einschreiten des aufmerksamen Radebergers.

Von lp