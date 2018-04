Mann versucht Joggerin in Park zu vergewaltigen

Magdeburg. Eine Joggerin soll in einem Park in Magdeburg einer Vergewaltigung knapp entgangen sein. Ein unbekannter Mann sprach die 46-Jährige laut ihren Angaben am Samstag auf einer Straße an, verfolgte sie und stieß sie im Park an einem Gebüsch zu Boden, wie die Polizei mitteilte. Die Magdeburgerin habe den Angriff abgewehrt und sich befreit.

Die Polizei suchte den Bereich ab, der Täter blieb aber bislang unerkannt. Die Darstellung der Frau sei sehr glaubwürdig, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler starteten einen Zeugenaufruf, der aber auch am Montag zunächst keine weiteren Hinweise brachte, wie der Sprecher sagte. Die Beamten erhoffen sich Hinweise zum Täter, dessen Alter auf 30 bis 35 Jahre geschätzt wird.

LVZ