Chemnitz

Ein unbekannter Mann hat in Chemnitz einer Frau ihr Baby entreißen wollen, die 34-Jährige wehrte sich jedoch und konnte den Täter in die Flucht schlagen. Der Vorfall habe sich am Montag am helllichten Tag ereignet, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mit. Die Frau habe mit ihrem Wagen vor einer Kita gehalten und dann das in einer Babyschale liegende Kind aus dem Auto genommen.

In diesem Moment sei der Unbekannte an sie herangetreten und habe ihr die Babyschale wegnehmen wollen, was jedoch misslang. Laut Polizei trat die Frau dem Mann gegen das Schienbein. Die 34-Jährige und ihr Kind blieben unverletzt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Von dpa