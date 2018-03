Maskierter Mann lässt in Beilrode die Hose runter

Beilrode. Die Polizei sucht Zeugen einer Straftat in Beilrode, die sich bereits am Freitag gegen 20.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Nordring ereignet hat. In den Abendstunden klingelte eine maskierte unbekannte männliche Person an der Wohnungstür einer 27-jährigen Geschädigten.

Nachdem die Frau die Wohnungstür geöffnet hatte, drängte diese Person die Frau in die Wohnung zurück, wurde ihr gegenüber tätlich, zerriss ihre Sachen und begann danach seine Hose zu öffnen. Diesen Moment nutzte die Geschädigte aus, stieß den unbekannten Angreifer aus der Wohnung und verschloss die Tür. Der Unbekannte flüchtete daraufhin. Die 27-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Zur Person konnte die Geschädigte Folgendes angeben: circa 180 Zentimeter groß, schlanke Statur, dunkel bekleidet, trug ein Kapuzenshirt, die Kapuze war bei Ausführung der Tat über den Kopf gezogen, trug eine Maske und schwarze Lederhandschuhe, roch modrig und nach Schweiß. Am rechten Unterarm und über dem Handgelenk innenseitig war ein Tattoo, ein eckiges Kreuz, wobei die lange Seite zum Handballen zeigt, ersichtlich.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu der Personenbeschreibung des unbekannten Täters geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Torgau, Tel. 03421/756100, zu melden.

Von LVZ