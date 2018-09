Schmölln

Maskiert und mit einer Axt bewaffnet ist am Freitagabend gegen 19 Uhr ein Mann auf drei Jugendliche losgegangen. Schauplatz war das Parkdeck des Kaufland-Marktes in Schmölln. Was den 35-Jährigen zu der Attacke trieb, sei noch ungeklärt, teilte die Polizei am Montag mit. Fest steht offenbar, dass sich die Jugendlichen mit ihren Mopeds auf dem Parkdeck aufhielten. Bei dem Angriff wurde ein 16-Jähriger leicht am Unterarm verletzt. Die Jugendlichen konnten vor dem Angreifer fliehen, der daraufhin auf eines der Mopeds einschlug und Sachschaden verursachte. Danach flüchtete der Täter in ein nahegelegenes Wohnhaus, wo er durch die Polizei angetroffen und festgenommen werden konnte. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden Maske und Axt aufgefunden und sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung.

Von OVZ