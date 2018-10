Hamburg/Rothenburg Oberlausitz

Ein inzwischen vom Dienst suspendierter Regierungsrat soll Prüflingen an der Sächsischen Polizeihochschule in Rothenburg Oberlausitz ihre Prüfungsaufgaben vorab zugesteckt haben. Das berichtet der Stern in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe. Der Betrug wurde von einigen Studenten aufgedeckt, die sich nicht an der Schummelei beteiligen wollten.

Sie hatten einem anderen Dozenten anvertraut, dass der Regierungsrat mehrere Kurssprecher mit den Aufgaben in seinem Büro allein gelassen hätte. Diese hätten die Aufgaben abfotografiert und in einer Dropbox für rund 170 Studenten des 24. Jahrgangs zugänglich gemacht.

Wie der Stern berichtet, hat der Rektor der Hochschule Anzeige erstattet. Bereits im 23. Prüfungsjahrgang waren 16 Studenten wegen Täuschung nicht zu Kommissaren ernannt worden. Der Verdacht auf Schummelei soll bereits vor Jahren aufgekommen sein, konnte allerdings nicht erhärtet werden. Das wiederum könnte im Umkehrschluss bedeuten, dass auf Sachsens und Deutschlands Straßen und Revieren mehrere hundert Kommissare mit ergaunertem Dienstgrad für Recht und Ordnung sorgen.

