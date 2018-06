Schleiz

Auf der Autobahn 9 zwischen Dittersdorf und Schleiz (beides Saale-Orla-Kreis) ist es zu mehreren Unfällen gekommen. Ein Mensch starb. Die Autobahn war noch am frühen Dienstagabend in Richtung München gesperrt. Zuvor war es dort zunächst zu einem Unfall zwischen einem Auto- und einem Motorradfahrer gekommen, bei dem der Motorradfahrer verletzt wurde, wie die Polizei mitteilte. Danach bildete sich den Angaben zufolge ein Stau, den ein Lastwagenfahrer zu spät erkannte. Sein Fahrzeug fuhr gegen einen Lkw, der mit Papierrollen beladen war.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Lkw in einen Kleintransporter geschoben und fing Feuer. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde ein Mensch in dem Transporter eingeklemmt. Er starb noch am Unfallort an seinen Verletzungen. Das Feuer griff später auf einen anderen Sattelzug über. Auch zwei weitere Lastwagen vor dem Transporter wurden bei dem Auffahrunfall ineinandergeschoben. Ein Lastwagenfahrer konnte aus seinem Führerhaus befreit werden.

LVZ