Bei Auseinandersetzungen in der Magdeburger Innenstadt sind in der Nacht zu Sonntag mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden drei Magdeburger im Alter zwischen 31 und 33 Jahren aus einer etwa 20-köpfigen Gruppe heraus angegriffen. Sie seien geschlagen, getreten und mit einem Baseballschläger attackiert worden, hieß es. Ein 33-Jähriger habe eine Platzwunde am Kopf erlitten.

Weiterhin seien zwei Gruppen vor einem Spätshop zunächst verbal und dann körperlich aneinandergeraten. Ein 26 Jahre alter Mann und eine 27 Jahre alte Frau hätten dabei Gesichtsverletzungen erlitten. Die Gründe für die Taten waren zunächst unbekannt. Es werde weiter ermittelt, hieß es.

Ob ein Zusammenhang mit einem rechten Aufmarsch am Samstag und Gegendemonstrationen besteht, darüber liegen keine Informationen vor.

dpa/joka