Mehrfacher Mörder begeht Suizid in Gefängnis

Im Gefängnis in Burg in Sachsen-Anhalt hat sich ein Häftling das Leben genommen. Bei dem Mann handelt es sich nach dpa-Informationen um den sogenannten Doppelmörder von Mansfeld. Der Mann war im Jahr 2010 wegen Mordes an einer Rentnerin und einem Arzt in Mansfeld im Südharz verurteilt worden.