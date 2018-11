Leisnig

Der 27-jährige Fahrer eines Mercedes ist am Sonntagabend bei einem Unfall auf der Autobahn 14 schwer verletzt worden. Er war in Richtung Dresden unterwegs und kam „wohl aufgrund unangepasster Geschwindigkeit“ von der Straße ab, so die Polizei.

Der Wagen überschlug sich, der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste stationär behandelt werden. Der Vorfall ereignete sich gegen 20.40 Uhr auf Höhe der Ausfahrt Leisnig. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor.

von CN