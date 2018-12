Freital

An der Oberhausener Straße in Freital endete eine Auseinandersetzung am Mittwochabend blutig. Zwei 20 und 40 Jahre alte Männer erlitten laut Polizei Schnitt- und Stichverletzungen. Sie wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht und mussten am Abend operiert werden.

Ein 34-Jähriger blieb unverletzt. Er wurde am Donnerstagmorgen befragt, befindet sich aber auf freiem Fuß, teilte ein Polizeisprecher mit.

Umstände werden untersucht

Die genauen Umstände und die jeweilige Tatbeteiligung der drei Freitaler werden nun untersucht, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen spielte der Kauf von Drogen eine Rolle bei dem Streit.

