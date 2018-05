Görlitz

Eine exotische Schlange hat die Mieterin einer Wohnung in der Görlitzer Innenstadt aufgeschreckt. Das Tier nahm am Montagabend ein Sonnenbad auf dem Balkon und machte es sich dann auf dem Fensterrahmen gemütlich, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die alarmierten Beamten zogen Spezialisten zurate, die das Reptil als aus Südostasien stammende ungiftige Schönnatter identifizierten.

Wie die etwa anderthalb Meter lange Schlange auf den Balkon im Obergeschoss gelangte und wem sie gehört, sei noch unbekannt, sagte ein Sprecher der Polizei. Sie wurde lebend gefangen, an den Zoo Görlitz übergeben und kam dann ins Naturkundemuseum.

dpa