Torgau

Wie wichtig korrekte Mülltrennung ist, erlebte die Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in Torgau am Montag hautnah. Die Angestellte hatte alte Pappkartons in eine Papierpresse entsorgt. Versehentlich landete dabei auch ein Warenscanner in der Maschine.

Infolge dessen entwickelte sich ein Schwelbrand im Container. Polizei und Feuerwehr mussten anrücken und den Brand löschen. Der Warenscanner war zu diesem Zeitpunkt bereits geschmolzen. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Von LVZ