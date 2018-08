Trebsen

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Moped und einem Auto in Trebsen ist eine Frau schwer verletzt worden. Der 55 Jahre alte Fahrer eines Geländewagens habe ersten Erkenntnissen zufolge am Mittwoch gegen 17.25 Uhr die Vorfahrt der Simson-Fahrerin missachtet, hieß es aus dem Lagezentrum der Leipziger Polizei. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die 60-jährige Mopedfahrerin musste nach der notärztlicher Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 55-Jährige, der den Angaben zufolge unverletzt blieb, war von Trebsen aus kommend auf der S47 unterwegs gewesen. An der Kreuzung Neichen kollidierte er mit der 60-Jährigen, die aus Nitzschka kommend auf der Hauptstraße fuhr.

Nach dem Zusammenstoß konnte die Polizei den Verkehr am Unfallort vorbeiführen. Die Unfallbereitschaft übernahm die weiteren Ermittlungen zur Ursache.

fsw/jhz