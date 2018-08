Leipzig

Bei Razzien des Landeskriminalamtes (LKA) am Mittwochmorgen in der Leipziger Innenstadt und in Hartha sind sechs Personen festgenommenen worden. Das teilte die Behörde mit. Die Festnahmen waren durch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) unterstützt worden, hieß es weiter. Auslöser der Exekutivmaßnahmen seit 5 Uhr seien Ermittlungen der Justizbehörden in Leipzig gewesen.

„Das Landeskriminalamt Sachsen handelt auf der Grundlage verschiedener Verfahren der Staatsanwaltschaft Leipzig, welche dort wegen versuchten Mordes und schweren Bandendiebstahls geführt werden“, sagte ein Sprecher des LKA.

Sowohl in der Messestadt als auch im Einzugsbereich der Polizeidirektion Chemnitz seien auch Wohnräume durchsucht worden. Weitere Angaben zu den Razzien wurden mit Verweis auf die zum Teil noch laufenden Aktionen vorerst nicht gemacht.

Von mpu