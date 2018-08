Dahlen/Riesa

Im Nachbarkreis Meißen ist am Donnerstagnachmittag ein 20 Jahre alter Motorradfahrer aus Nordsachsen verunglückt. Der junge Mann aus einem Dahlener Ortsteil überholte gegen 15 Uhr auf der S 28 am Ortsausgang Riesa ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Dabei stieß der Honda-Fahrer, der in Richtung Riesa-Canitz unterwegs war, mit einem ihm entgegenkommenden Ford zusammen. Der 20-Jährige wurde schwer verletzt, der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von 6000 Euro. Die Straße blieb für den Rettungseinsatz und die Unfallaufnahme etwa zwei Stunden lang voll gesperrt.

Von LVZ